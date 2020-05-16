Фотоловушки помогли узнать места обитания рысей в Брянской области
В брянском заповеднике рассказали о том, как фотоловушки помогли изучить рысей.
За животными на охранной территории следят с 2012 года. Рыси, по словам сотрудников, попадали на фотокамеры уже около пятидесяти раз.
Это позволяет уточнять имеющиеся данные и узнавать новые факты о брянских рысях.
– Фотоловушки помогают нам уточнить и число обитающих на территории заповедника рысей, – рассказывает заместитель директора по науке «Брянского леса» Елена Ситникова. – У нас в заповеднике живет 4-5 особей. Но они есть и в лесах Дятьковского, Клетнянского, Рогнединского, Мглинского и других районов области.
Из-за интенсивных рубок леса и нелегальных отстрелов рысь находится на Брянщине под угрозой исчезновения. Редкий вид внесен в Красную книгу Брянской области.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU