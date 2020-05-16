2020-05-16T18:02:01+03:00
Общество

Фотоловушки помогли узнать места обитания рысей в Брянской области

Животное занесено в Красную книгу
Мария Дедкова
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Из-за интенсивных рубок леса и нелегальных отстрелов рысь находится на Брянщине под угрозой исчезновения.Из-за интенсивных рубок леса и нелегальных отстрелов рысь находится на Брянщине под угрозой исчезновения.Фото: заповедник "Брянский лес"
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В брянском заповеднике рассказали о том, как фотоловушки помогли изучить рысей.

За животными на охранной территории следят с 2012 года. Рыси, по словам сотрудников, попадали на фотокамеры уже около пятидесяти раз.

Это позволяет уточнять имеющиеся данные и узнавать новые факты о брянских рысях.

– Фотоловушки помогают нам уточнить и число обитающих на территории заповедника рысей, – рассказывает заместитель директора по науке «Брянского леса» Елена Ситникова. – У нас в заповеднике живет 4-5 особей. Но они есть и в лесах Дятьковского, Клетнянского, Рогнединского, Мглинского и других районов области.

Из-за интенсивных рубок леса и нелегальных отстрелов рысь находится на Брянщине под угрозой исчезновения. Редкий вид внесен в Красную книгу Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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