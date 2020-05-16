Оперштаб Брянской области обновил данные о заболеваемости коронавирусом
В Брянской области число заболевших коронавирусом на 16 мая 2020 года составило 2080 человек.
По информации оперативного штаба, за сутки лабораторно подтверждено 85 новых случаев COVID-19.
909 жителей региона уже выздоровели и выписаны из больницы. Их состояние медики оценивают как стабильное.
Большинство заболевших в Брянске. На втором месте Сельцо, на третьем - Дятьковский район.
На сегодня в области провели 27 480 исследований на наличие коронавируса. За сутки сделали 1094 тестов.
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ИСТОЧНИК KP.RU