2020-05-16T11:27:38+03:00
Общество

Оперштаб Брянской области обновил данные о заболеваемости коронавирусом

Число заболевших на 16 мая 2020 года составило 2080
Мария Дедкова
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В Брянской области число заболевших коронавирусом на 16 мая 2020 года составило 2080 человек.

По информации оперативного штаба, за сутки лабораторно подтверждено 85 новых случаев COVID-19.

909 жителей региона уже выздоровели и выписаны из больницы. Их состояние медики оценивают как стабильное.

Большинство заболевших в Брянске. На втором месте Сельцо, на третьем - Дятьковский район.

На сегодня в области провели 27 480 исследований на наличие коронавируса. За сутки сделали 1094 тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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