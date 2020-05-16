Губернатор Брянской области Александр Богомаз: "Коронавирус подчеркнул нехватку молодых врачей"
Об этом глава региона заявил в ходе встречи с журналистами
Потому подготовка молодых специалистов крайне важна. Для этого в области открыли предуниверсарий.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в регионе не хватает молодых врачей. Проблему еще раз показала ситуация с коронавирусом. Об этом глава региона рассказал в ходе встречи с журналистами 15 мая.
Некоторые пожилые медики из-за угрозы коронавируса решили уйти из профессии.
Потому подготовка молодых специалистов крайне важна. Для этого в области открыли предуниверсарий.
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ИСТОЧНИК KP.RU