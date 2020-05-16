Губернатор Брянской области Александр Богомаз: "Коронавирус подчеркнул нехватку молодых врачей"

16 Май 2020 2020-05-16T10:31:57+03:00

Потому подготовка молодых специалистов крайне важна. Для этого в области открыли предуниверсарий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Об этом глава региона заявил в ходе встречи с журналистами

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в регионе не хватает молодых врачей. Проблему еще раз показала ситуация с коронавирусом. Об этом глава региона рассказал в ходе встречи с журналистами 15 мая.

Некоторые пожилые медики из-за угрозы коронавируса решили уйти из профессии.

Потому подготовка молодых специалистов крайне важна. Для этого в области открыли предуниверсарий.

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ИСТОЧНИК KP.RU