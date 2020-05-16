В Брянской области от СПИДа скончались 1137 человек

16 Май 2020 2020-05-16T09:38:33+03:00

Большинство больных - граждане от 25 до 45 лет

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В Брянской области жертвами СПИДа стали 1137 человек. Такие данные привели в областном центре по профилактике и борьбе с этой болезнью.

17 мая в мире вспомнят всех погибших людей с синдром приобретенного иммунодефицита.

- В Брянской области на 30 апреля этого года было зарегистрировано 4336 ВИЧ-инфицированных жителей области, - говорит врач-эпидемиолог центра по профилактики и борьбе со СПИДом Владимир Россов. - 1137 из них умерли. Большинство ВИЧ-инфицированных – самые активные и трудоспособные люди в возрасте от 25 до 45 лет. Своевременное выявление вируса дает возможность жить полноценной жизнью – работать, создавать семью, рожать здоровых детей. Кроме того, по наблюдениям медиков, получены подтверждения того, что АРВТ предотвращает дальнейшую передачу ВИЧ.

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ИСТОЧНИК KP.RU