2020-05-15T21:42:14+03:00
Политика

Борис Пайкин поддержал огородников Брянщины

Депутат Госдумы Борис Пайкин поддержал огородников пострадавшего от коронавируса региона
Ольга Алексеева
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Фото: ЛДПРФото: ЛДПР
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Десять тысяч комплектов семян популярных овощных культур будут бесплатно розданы дачникам и огородникам области в рамках акции «Время сеять добро», проводимой Брянским отделением ЛДПР. Стартовавшая 14 мая акция проходит под эгидой депутата Госдумы Бориса Пайкина и лидера фракции ЛДПР в региональном заксобрании Сергея Антошина.

Состав комплекта сформирован с учетом пожеланий самих дачников, и в него вошли такие востребованные семена, как свекла, лук батун, морковь, укроп, редис и петрушка. Их можно сеять на протяжении практически всего огородного сезона, они отлично всходят и дают обильный урожай. В этом участники весенних акций от регионального ЛДПР уже неоднократно убедились на собственном опыте. Неудивительно, что 14 мая в садоводческих обществах «Электрон» Советского района Брянска и поселка Чайковичи появление волонтеров партии было встречено с большим энтузиазмом. Часть волонтеров работает в эти дни на улицах областного центра, раздавая семена прохожим и собирая «урожай» благодарных отзывов за прошлогоднюю акцию.

Фото: ЛДПР

Фото: ЛДПР

«Весенняя акция «Время сеять добро» у нас уже стала традиционной, - говорит Сергей Антошин. – Она проводится не первый и даже не второй год, поэтому мы можем ориентироваться на отзывы дачников и огородников, которые неизменно отмечают высокое качество наших семян. Нам приятно поддержать этих людей в их стремлении обеспечить свои семьи здоровыми и натуральными продуктами. И сегодня мы показываем, что никакая пандемия не способна остановить или хотя бы прервать эстафету добрых дел, которую брянское отделение ЛДПР проводит в круглогодичном режиме».

Акция «Время сеять добро» пройдет во всех районах Брянской области. Информацию о месте и времени выдачи семян уточняйте в районных отделениях ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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