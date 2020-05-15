Капремонт стадиона в Фокинском районе Брянска начнут на следующей неделе

15 Май 2020 2020-05-15T18:39:59+03:00

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Во время режима самоизоляции в Брянске продолжают строить спортивные объекты. В пятницу, 15 мая, их проверил на выездном совещании глава горадминистрации Александр Макаров.

На следующей неделе начнется капремонт стадиона «Спартак» на улице Менжинского в Фокинском районе.

- Обновления он ждал уже 34 года, - рассказали в мэрии. - Здесь обустроят новое футбольное поле размером 105 на 69 метров с искусственным газоном, а также создадут условия для занятий легкой атлетикой. Сейчас ведется планировка территории.

Еще один новый объект - спортивно-оздоровительный комплекс в Фокинском районе. Здесь будет находиться первый в районе плавательный бассейн. Для него уже полностью подготовили основание для чаши, которую изготовят на московском заводе.

Александр Макаров также осмотрел СОК в Бежице по улице Нахимова. Здесь также разместится первый в районе бассейн. Сейчас на объекте ежедневно работает около 20 каменщиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU