В Суражском районе бригада рабочих украла шифер с сельской школы

15 Май 2020 2020-05-15T17:26:02+03:00

Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Под Суражом разворовали одну из сельских школ. Пропажу шифера, который сняли с крыши образовательного учреждения, ее директор обнаружил 6 мая. Ни сторож, ни двое рабочих, которые занимались ремонтом, ничего объяснить не смогли.

Тогда директор обратился в полицию. По подозрению задержали ту самую «ремонтную бригаду» - троих местных жителей 29, 39 и 40 лет.

- Снятый с крыши школы шифер мужчины решили продать, - рассказали в областном УМВД. - Поздним вечером на лошади с телегой развезли его по домам нескольких односельчан, заинтересовавшихся стройматериалом по бросовой цене.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока что на селян оформили протокол за нарушение режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU