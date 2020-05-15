2020-05-15T17:26:02+03:00
Общество

В Суражском районе бригада рабочих украла шифер с сельской школы

Подозреваемые хотели его продать местным жителям
Ольга УМАРОВА
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Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Под Суражом разворовали одну из сельских школ. Пропажу шифера, который сняли с крыши образовательного учреждения, ее директор обнаружил 6 мая. Ни сторож, ни двое рабочих, которые занимались ремонтом, ничего объяснить не смогли.

Тогда директор обратился в полицию. По подозрению задержали ту самую «ремонтную бригаду» - троих местных жителей 29, 39 и 40 лет.

- Снятый с крыши школы шифер мужчины решили продать, - рассказали в областном УМВД. - Поздним вечером на лошади с телегой развезли его по домам нескольких односельчан, заинтересовавшихся стройматериалом по бросовой цене.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока что на селян оформили протокол за нарушение режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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