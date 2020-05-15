В Брянской области возобновят медицинские осмотры работников на вредных производствах

15 Май 2020 2020-05-15T15:26:27+03:00

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В Брянской области в ближайшее время возобновят плановые медицинские осмотры для работников, занятых на вредных или опасных производствах. Такое поручение дали замгубернатора Владимиру Оборотову и директору регионального департамента здравоохранения Андрея Бардукову на очередном совещании оперативного штаба.

Они же должны проконтролировать начало плановой вакцинации детей. Ее также обещают возобновить, но не раньше начала июня. Для того, чтобы детям безопасно сделать прививки, в поликлиниках оборудовали отдельные входы и предусмотрели прием по предварительной записи.

Что касается других плановых медицинских осмотров, они пока не возобновляются. Как и плановые операции, если состояние пациента не угрожает его жизни и здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU