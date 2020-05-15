2020-05-15T14:02:42+03:00
Общество

Брянский губернатор разъяснил действие масочного режима

Их нужна надевать в людным местах
Марина АНТОНОВА
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Брянский губернатор Александр Богомаз разъяснил действие масочного режима в регионе. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами 15 мая.

По словам главы региона, маску нужно носить только в общественных местах. По мнению Александра Богомаза, ее не нужно надевать в личном автомобиле, в том случае, если в машине едут только близкие члены семьи, с которыми живет автомобилист. Маска не нужна на улице, если вокруг нет людей.

Но медицинскую маску обязательно нужно носить в помещениях: в магазинах, аптеках, а также в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах, маршрутках и такси.

В Брянской области скоро запустят производство медицинских масок. В день будут производить на первых порах по 2 миллиона штук изделий. Стоимость одной маски будет в районе десяти рублей. Они будут продаваться в брянских магазинах и аптеках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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