В Брянской области по разным программам отремонтируют больше 600 километров дорог

15 Май 2020 2020-05-15T08:37:15+03:00

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В Брянской области по различным государственным программам в этом году отремонтируют больше 600 километров дорог. Общий дорожный фонд в регионе составляет около семи миллиардов рублей. По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" все контракты уже заключили, сообщают в пресс-службе управления дорог Брянской области.

На дороге Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью сняли старый асфальт, положили первый выравнивающий слой. Дорожникам предстоит заменить ограждение и обустроить съезды. На этом участке отремонтируют почти 6,5 километра дороги. Работы планируют завершить к 1 сентября.

На дороге Дятьково-Любохна подрядчик отремонтировал водоотводные трубы. В Дятькове капитально ремонтируют улицу Московскую.

В этом году продолжается ремонт объездной дороги в Брянском районе. Работы пройдут на дороге от смоленской трассы до Теменич, а также Супонево-Антоновка, от орловской трассы до санатория "Снежка". В селе Супонево ремонтируют улицу Московскую.

Ремонтировать начали участок дороги от Гомельской трассы до Мглина. Приведут в порядок подъезд к Новозыбкову: здесь обустроят недостающее освещение и тротуара.

В Жирятинском районе отремонтируют дорогу Жирятино-Тарасово. В Стародубском и Климовском районах – автодорогу Стародуб-Климово.

В рамках нацпроекта в 2020 году пройдет ремонт 36 объектов. Из них 11 дорог регионального значения, 25 - в Брянской городской агломерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU