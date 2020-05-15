2020-05-15T08:13:32+03:00
Общество

В брянских магазинах поймали 28 покупателей без масок

На них составили административные протоколы
Марина АНТОНОВА
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В магазинах Брянска поймали 28 покупателей без медицинских масок. На них составили административные протоколы.

Рейд провели сотрудники регионального управления потребительского рынка 14 мая, сообщают в оперативном штабе. Они проверили 768 объектов. Это магазины, предприятия общепита и бытовых услуг, пять рынков. На юридические лица выписали 34 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ. Шесть предприятий и непродовольственных магазинов открылись незаконно - их деятельность была приостановлена во время режима повышенной готовности.

Предприятия получили 159 уведомлений о том, что покупателей нельзя обслуживать без медицинских масок.

В аптеках проверили наличие медицинских масок и перчаток в продаже. Они продаются не только там, но и в других магазинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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