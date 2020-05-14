2020-05-14T20:31:35+03:00
Политика

Бывший брянский чиновник может стать губернатором нового региона России

В планах - объединить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Юрий Бездудный.Фото: vk.com, Юрий Бездудный.
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Бывший брянский чиновник Юрий Бездудный может стать губернатором нового региона России. В планах на ближайшее время - объединить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. О намерении создать новый субъект 13 мая объявили врио глав двух регионов: Александр Цыбульский и Юрий Бездудный, сообщает kp.ru.

По словам руководителя Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, экономическая ситуация в НАО - катастрофическая. Региональный бюджет напрямую зависит от цен на нефть. Но ее стоимость резко упала на мировых рынках.

Вопрос об объединении регионов вынесут на общественное осуждение. Для этого должен пройти референдум.

Юрий Бездудный - уроженец Брянской области. Ему 51 год. В 2007-2012 годах он занимал пост заместителя главы Брянской городской администрации. Временно исполнять обязанности губернатора Ненецкого автономного округа его назначили 2 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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