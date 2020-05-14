2020-05-14T18:25:47+03:00
Общество

В Брянске убрали свалку мусора в поселке Чайковичи

Отходы вывезли на полигон
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске сотрудники дорожного управления убрали свалку мусора в поселке Чайковичи. Отходы скапливались у дома №1 на улице Запрудной. Это территория на въезде в поселок.

Мусоры собрали и вывезли на полигон, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Чиновников также попросили обратить внимание на свалки мусора у станции Снежетьская в Володарском районе. По словам местных жителей, бытовые отходы, в том числе и крупногабаритные, можно найти в каждой яме.

Фото: Алексей Земляков.

Фото: Алексей Земляков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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