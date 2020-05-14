14 Май 2020 2020-05-14T16:47:08+03:00

Общая стоимость работ на этих территориях составляет 21 миллион рублей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Пока работы начались только на четырех территориях

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В Брянске стартовал ремонт дворов.

Работы начались на четырех придомовых территориях: улица Володарского, 60, 60-а, 62 и улица Димитрова, 85 в Володарском районе; улица Орловская, 8; улица Вокзальная, 140, в Бежицком районе, а также улица Дзержинского, 38-а и 40-а в Фокинском районе.

Во дворах отремонтируют проезды, заменят бордюры,светильники, установят скамейки и урны, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Общая стоимость работ на этих территориях составляет 21 миллион рублей.

Напомним, всего в этом году в Брянске отремонтируют 10 дворовых территорий. На эти цели потратят 60 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU