2020-05-14T14:26:11+03:00
Общество

В Брянской области с начала года иностранцы совершили 94 преступления

Больше трети - незаконное пересечение границы
Мария Дедкова
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Каждое пятое преступление связано с хищением чужого имущества.Каждое пятое преступление связано с хищением чужого имущества.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области подсчитали, сколько преступлений совершили иностранцы с начала года. Граждане других государств нарушили закон 94 раза.

Больше трети преступлений связано с незаконным пересечением границы, каждое пятое – с хищением чужого имущества.

Чаще всего закон преступали граждане Украины - 43, Беларуси – 23 и Молдовы – 7, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Иностранцев у нас в регионе "обижали" 14 раз. Потерпевшими стали 7 граждан Беларуси, 3 гражданина Украины, двое жителей Узбекистана, а также по одному приезжему из Таджикистана и Кот-д’Ивуара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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