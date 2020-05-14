В Брянской области с начала года иностранцы совершили 94 преступления

14 Май 2020 2020-05-14T14:26:11+03:00

Каждое пятое преступление связано с хищением чужого имущества. Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянской области подсчитали, сколько преступлений совершили иностранцы с начала года. Граждане других государств нарушили закон 94 раза.

Больше трети преступлений связано с незаконным пересечением границы, каждое пятое – с хищением чужого имущества.

Чаще всего закон преступали граждане Украины - 43, Беларуси – 23 и Молдовы – 7, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Иностранцев у нас в регионе "обижали" 14 раз. Потерпевшими стали 7 граждан Беларуси, 3 гражданина Украины, двое жителей Узбекистана, а также по одному приезжему из Таджикистана и Кот-д’Ивуара.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU