2020-05-14T14:09:22+03:00
Общество

Сергей Калашников: Брянская область действует на опережение в ситуации с распространением COVID-19

Мария Иванова
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Не остался в стороне и брянский бизнес, продолжил парламентарий.Не остался в стороне и брянский бизнес, продолжил парламентарий.
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Брянская область – одна из самых передовых в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил сенатор от Брянщины Сергей Калашников.

«Наш регион – один из самых передовых. Надо отдать должное губернатору и правительству области, которые оперативно, уже в начале марта, предприняли серьезные шаги, направленные прежде всего на поддержку и развитие медицинской базы, задействованной в противодействии COVID-19. Вторым этапом стала поддержка областных промышленных предприятий», - подчеркнул сенатор.

Не остался в стороне и брянский бизнес, продолжил парламентарий. Многие предприятия перепрофилировались и стали выпускать необходимую в эпидемиологической ситуации продукцию: маски, защитные противовирусные костюмы, переходники, детали для аппаратов ИВЛ.

«Причем у некоторых из них дела пошли настолько хорошо, что они, полностью обеспечив этой востребованной продукцией Брянскую область, начинают ее поставлять в другие регионы. То есть предприятия получили возможность заработать. Недаром же говорят, что хорошее дело всегда вознаграждается», - заключил Сергей Калашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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