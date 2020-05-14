Под Жуковкой в ДТП с грузовиком пострадал 33-летний автомобилист

14 Май 2020 2020-05-14T12:29:41+03:00

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В Жуковском районе на трассе столкнулись легковушка и грузовик. Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 мая около 18.35 на 160-м километре автодороги Орел-Смоленск.

По предварительной информации, 33-летний водитель ВАЗа-21053 при обгоне не убедился в безопасности маневра, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Машина врезалась в Камаз под управлением 33-летнего водителя.

В ДТП пострадал водитель легковушки. Его с диагнозом "перелом берцовой кости" госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU