Под Жуковкой в ДТП с грузовиком пострадал 33-летний автомобилист
Водителя госпитализировали
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В Жуковском районе на трассе столкнулись легковушка и грузовик. Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 мая около 18.35 на 160-м километре автодороги Орел-Смоленск.
По предварительной информации, 33-летний водитель ВАЗа-21053 при обгоне не убедился в безопасности маневра, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Машина врезалась в Камаз под управлением 33-летнего водителя.
В ДТП пострадал водитель легковушки. Его с диагнозом "перелом берцовой кости" госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU