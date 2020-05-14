В Брянской области коронавиурс победили еще 89 человек
Общее число выздоровших от COVID-19
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В Брянской области короновирус сумели победить еще 89 человек. Теперь число выздоровевших от COVID-19 на 14 мая 2020 года составило 759.
Брянцам предстоит соблюдать режим самоизоляции и выполнять предписания врачей.
К слову, в стране число заболевших превысило 48 тысяч и составило 48003 человека. За сутки были выписаны из больниц 4491 пациент.
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ИСТОЧНИК KP.RU