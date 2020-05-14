В Брянской области коронавиурс победили еще 89 человек

14 Май 2020 2020-05-14T11:28:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области короновирус сумели победить еще 89 человек. Теперь число выздоровевших от COVID-19 на 14 мая 2020 года составило 759.

Брянцам предстоит соблюдать режим самоизоляции и выполнять предписания врачей.

К слову, в стране число заболевших превысило 48 тысяч и составило 48003 человека. За сутки были выписаны из больниц 4491 пациент.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU