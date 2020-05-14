Оперштаб обновил данные о заболеваемости коронавирусом в Брянской оласти

14 Май 2020 2020-05-14T11:09:26+03:00

К слову, число выписанных из больниц пациентов снова превысило количество заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Оперативный штаб обновил данные по заболеваемости коронавирусом на 14 мая 2020 года. Теперь общее число заразившихся составляет 1908 человек.

За день зарегистрировали 82 новых случая. Больше всего их в Брянске, Дятьковском, Брянском и Мглинском районах. К слову, число выписанных из больниц пациентов превысило количество заболевших. К 14 мая домой отпустили 89 человек. Это новый рекорд для области. Диагноз COVID-19 снят у 759 брянцев.

Активно в лабораториях региона занялись тестированием. За 24 часа специалисты проанализировали 1128 проб.

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ИСТОЧНИК KP.RU