У брянцев стали чаще выявлять сифилис и гонорею

14 Май 2020 2020-05-14T09:29:52+03:00

Чаще брянцы стали болеть коклюшем. Число заразившихся за год увеличилось с 30 до 94. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот число заболевших ВИЧ и туберкулезом снизилось

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У жителей Брянской области стали чаще регистрировать сифилис и гонорею. "Неприятными" инфекциями переболели 132 и 30 человек соответственно.Такие данные за 2019 год приводит Брянскстат.

К слову, это больше, чем в 2018-м.

Чаще брянцы стали болеть коклюшем. Число заразившихся за год увеличилось с 30 до 94.

Однако, по данным специалистов, снизилось распространение ВИЧ и туберкулеза. В 2019 болезни обнаружили 342 и 444 человек соответственно. А годом ранее эти цифры равнялись 416 и 470.

Среди заболевших инфекционными болезнями в 2019 году дети в возрасте до 17 лет составляли: по острым инфекциям верхних дыхательных путей – 80,8%, педикулезу – 77%, острым кишечным инфекциям – 62,2%.

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ИСТОЧНИК KP.RU