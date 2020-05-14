В Брянске откроют после карантина областной онкодиспансер

14 Май 2020 2020-05-14T08:12:40+03:00

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Брянской онкологический диспансер вновь откроет двери для своих пациентов. Медучреждение вернется к работе после карантина.

Онкодиспансер временно приостановил свою работу еще 5 мая из-за случаев коронавируса среди пациентов и медперсонала, сообщает ГТРК "Брянск".

Поликлиника продолжала работать, но в ограниченном режиме.

Дезинфекция медучреждения завершается. Работу диспансера планируют возобновить 15 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU