В Брянске откроют после карантина областной онкодиспансер
Здесь обнаружили коронавирус
Работу диспансера планируют возобновить 15 мая.Фото: Алексей ФОКИН
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Брянской онкологический диспансер вновь откроет двери для своих пациентов. Медучреждение вернется к работе после карантина.
Онкодиспансер временно приостановил свою работу еще 5 мая из-за случаев коронавируса среди пациентов и медперсонала, сообщает ГТРК "Брянск".
Поликлиника продолжала работать, но в ограниченном режиме.
Дезинфекция медучреждения завершается. Работу диспансера планируют возобновить 15 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU