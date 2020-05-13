В этом году брянские выпускники сдадут только два ЕГЭ по выбору
Брянские выпускники, которые захотят поступать в вуз, нужно будет сдать два ЕГЭ по выбору.
Когда состоятся экзамены, пока неизвестно.
- Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время, - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.
К слову, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы, сообщает сайт kp.ru.
Классы будут дезинфицировать, а число выпускников в аудитории уменьшат.
Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать, экзамены отменяются.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU