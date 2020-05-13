2020-05-13T18:14:22+03:00
Общество

В этом году брянские выпускники сдадут только два ЕГЭ по выбору

Когда состоятся экзамены, пока неизвестно
Мария Дедкова
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Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать, экзамены отменяются.Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать, экзамены отменяются.Фото: Андрей КАРА
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Брянские выпускники, которые захотят поступать в вуз, нужно будет сдать два ЕГЭ по выбору.

Когда состоятся экзамены, пока неизвестно.

- Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время, - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

К слову, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы, сообщает сайт kp.ru.

Классы будут дезинфицировать, а число выпускников в аудитории уменьшат.

Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать, экзамены отменяются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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