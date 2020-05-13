Автобусы между Брянском и другими районами не будут ходить до июня
Автобусы, связывающие Брянск и другие районы, не будут работать до июня. Ограничения для межмуниципальных перевозок из-за угрозы коронавируса будут действовать до 31 мая, об этом сообщает областной департамент по транспорту.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим на маршрутах на расстояния больше 50 километров между населенными пунктами, приостановили деятельность.
Автобусы с маршрутами на более короткие расстояния будут ходить с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00.
В департаменте попросили брянцев не пользоваться общественным транспортом без особой необходимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU