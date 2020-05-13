2020-05-13T17:53:23+03:00
Общество

Автобусы между Брянском и другими районами не будут ходить до июня

Ограничения для межмуниципальных перевозок продлили до 31 мая
Мария Дедкова
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Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим на маршрутах на расстояния больше 50 километров между населенными пунктами, приостановили деятельность.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим на маршрутах на расстояния больше 50 километров между населенными пунктами, приостановили деятельность.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Автобусы, связывающие Брянск и другие районы, не будут работать до июня. Ограничения для межмуниципальных перевозок из-за угрозы коронавируса будут действовать до 31 мая, об этом сообщает областной департамент по транспорту.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим на маршрутах на расстояния больше 50 километров между населенными пунктами, приостановили деятельность.

Автобусы с маршрутами на более короткие расстояния будут ходить с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00.

В департаменте попросили брянцев не пользоваться общественным транспортом без особой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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