Автобусы между Брянском и другими районами не будут ходить до июня

13 Май 2020 2020-05-13T17:53:23+03:00

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим на маршрутах на расстояния больше 50 километров между населенными пунктами, приостановили деятельность. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Ограничения для межмуниципальных перевозок продлили до 31 мая

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Автобусы, связывающие Брянск и другие районы, не будут работать до июня. Ограничения для межмуниципальных перевозок из-за угрозы коронавируса будут действовать до 31 мая, об этом сообщает областной департамент по транспорту.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим на маршрутах на расстояния больше 50 километров между населенными пунктами, приостановили деятельность.

Автобусы с маршрутами на более короткие расстояния будут ходить с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 22.00.

В департаменте попросили брянцев не пользоваться общественным транспортом без особой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU