Житель Выгоничей отправится в колонию за жестокое избиение знакомого

13 Май 2020 2020-05-13T16:09:15+03:00

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Житель Выгоничского района отправится в колонию за то, что до смерти забил знакомого.

Ночью 23 декабря 30-летний мужчина был пьяным. Он поссорился с приятелем и избил его.От полученных травм мужчина умер.

Виновного приговорили к семи годам колонии строгого режима, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор в законную силу не пока вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU