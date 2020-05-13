Житель Выгоничей отправится в колонию за жестокое избиение знакомого
Мужчина получил семь колонии строго режима
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Житель Выгоничского района отправится в колонию за то, что до смерти забил знакомого.
Ночью 23 декабря 30-летний мужчина был пьяным. Он поссорился с приятелем и избил его.От полученных травм мужчина умер.
Виновного приговорили к семи годам колонии строгого режима, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор в законную силу не пока вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU