2020-05-13T13:51:48+03:00
Происшествия

Жительницу Брянска будут судить за организацию казино

Незаконные игорные заведения проработали в Советском районе с лета прошлого года
Марина АНТОНОВА
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30-летнюю жительницу Брянска будут судить за организацию незаконных азартных игр. Следователи завершили расследование уголовного дела.

По версии следствия, казино работали в нежилых помещениях в Советском районе Брянска с 1 августа прошлого года до 2 марта нынешнего.

Казино работали вне игорной зоны, с использованием интернета. Хозяйка незаконного бизнеса получала доход.

- Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Брянску, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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