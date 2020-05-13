Жительницу Брянска будут судить за организацию казино
30-летнюю жительницу Брянска будут судить за организацию незаконных азартных игр. Следователи завершили расследование уголовного дела.
По версии следствия, казино работали в нежилых помещениях в Советском районе Брянска с 1 августа прошлого года до 2 марта нынешнего.
Казино работали вне игорной зоны, с использованием интернета. Хозяйка незаконного бизнеса получала доход.
- Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Брянску, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU