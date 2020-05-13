В Брянской области задержали фуры с санкционными апельсинами вместо торфа

13 Май 2020 2020-05-13T12:31:23+03:00

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В Брянской области задержали две фуры, в которых везли санкционные апельсины вместо торфа. Грузовики остановили в пункте пропуска "Красный Камень" недалеко от Новозыбкова. По документам машины везли торф. Но таможенники нашли в грузовых отсеках апельсины.

Судя по этикеткам на ящиках, фрукты были испанского происхождения. Белорусские водители объяснили, что ехали из Витебска в Добруш, но заблудились, поэтому очутились в Брянской области.

- Испания относится к тем странам, из которых ввоз определенных товаров на территорию России запрещен в рамках ответных мер на введение санкций, поэтому апельсины изъяты, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – Решается вопрос о привлечении перевозчиков - нарушителей к административной ответственности за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров. Санкционную продукцию уничтожат.

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ИСТОЧНИК KP.RU