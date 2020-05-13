В Брянске скончался ветеран Сергей Панков

13 Май 2020 2020-05-13T11:58:55+03:00

Ему было 94 года

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13 мая ушел из жизни брянский ветеран Сергей Панков. Ему было 94 года.

Сергей Панков родился в Дятькове в 1925 году, в семье рабочего. В 1943 году ему исполнилось семнадцать лет, и он был призван в армию.

Прошел ускоренные курсы пулеметно-минометного училища, попал в 11-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Молодой боец совершил 113 прыжков с парашютом в тыл противника, освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Служба в армии закончилась только спустя пять лет после Победы.

Сергей Алексеевич долгие годы возглавлял областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

- Человек-легенда, фронтовик, председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Почетный гражданин Брянской области, - говорят в правительстве Брянской области. - Человек, награжденный заслуженными орденами и медалями. Его уважали, к его мнению прислушивались, к нему обращались за помощью и советом. И знали: поможет, подскажет, поддержит… Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Комсомольская правда" также выражает свои соболезнования.

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ИСТОЧНИК KP.RU