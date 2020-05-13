В Брянской области зарегистрировали 73 новых случая коронавиуса

13 Май 2020 2020-05-13T10:44:30+03:00

В регионе подтвердили смерть еще одного пациента с COVID-19

Изменить размер текста: A A

В Брянской области выявили 73 новых случая коронавируса. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составляет 1826 человек, сообщают в региональном оперштабе.

Больше всего заболевших в Брянске - 874. За сутки здесь выявили 41 случай. На втором месте - Сельцо. Но здесь по-прежнему 150 пациентов. На третьем месте Дятьковский район со 117 заразившимися. Здесь заболели еще 4 человека

К слову, из больниц выписали 78 человек. Это рекорд для региона.

Тем временем, стало известно о смерти еще одного пациента с COVID-19.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU