В Брянской области зарегистрировали 73 новых случая коронавиуса
В Брянской области выявили 73 новых случая коронавируса. Теперь общее число пациентов с COVID-19 составляет 1826 человек, сообщают в региональном оперштабе.
Больше всего заболевших в Брянске - 874. За сутки здесь выявили 41 случай. На втором месте - Сельцо. Но здесь по-прежнему 150 пациентов. На третьем месте Дятьковский район со 117 заразившимися. Здесь заболели еще 4 человека
К слову, из больниц выписали 78 человек. Это рекорд для региона.
Тем временем, стало известно о смерти еще одного пациента с COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU