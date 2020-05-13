2020-05-13T09:44:34+03:00
Происшествия

В Брянске в ДТП на Калинина пострадали два человека

Один из водителей, судя по всему, был пьян
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД по городу Брянску.Фото: ОГИБДД по городу Брянску.
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В дорожно-транспортном происшествии на улице Калинина в Брянске пострадали два человека. Это 35-летний водитель и 30-летняя пассажирка автомобиля "Киа Спектра". У автомобилиста диагностировали «субарахноидальное кровоизлияние теменной области». У женщины - травма головы, ушиб мозга и перелом лобной кости. Обоих пострадавших госпитализировали.

Автоавария случилась около половины пятого вечера во вторник, 12 мая, у дома №141, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Водитель "Киа" ехал со стороны улицы Арсенальной в сторону Комарова. Он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой иномаркой, тоже "Киа". За рулем второй машины был 45-летний водитель, он не пострадал.

А вот другой автомобилист отказался пройти тест на алкоголь, он сел за руль без водительских прав. На мужчину составили административные протоколы.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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