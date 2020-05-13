2020-05-13T09:34:06+03:00
Общество

Брянский блогер Коломейцев устроил скандал в "Линии" из-за маски

Он ни в какую не хотел надеть средство защиты
Марина АНТОНОВА
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Брянский блогер Коломейцев устроил очередной скандал. На этот раз в гипермаркете "Линия" он ни за что не соглашался надеть медицинскую маску на кассе. Хотя ему предлагали ее бесплатно.

Скандал был запланированный, ролик блогер опубликовал на своем канале в сети.

Напомним, на Александра Коломейцев завели несколько уголовных дел. По одному из них его обвиняют в оскорблении представителя власти.

На этот раз представителем власти для него стал начальник смены охранников в гипермаркете - отыграться он решил на нем, обвиняя его в том, что он не знает Конституцию РФ.

Напомним, в Брянской области обязательное ношение масок ввели с 7 мая. В магазинах негласное правило на ношение средств защиты действовало еще раньше. Особому риску подвергаются продавцы в магазинах, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей. Выяснить, кто из покупателей болен, кто нет - невозможно. Поэтому маски в магазинах можно носить просто из уважения к другим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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