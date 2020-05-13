В Выгоничском районе нашли 29 килограммов ртути в лесу

13 Май 2020 2020-05-13T08:56:02+03:00

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В лесу в Выгоничском районе нашли вещество, похожее на ртуть. Емкость обнаружили неподалеку от населенного пункта Ореховичи во вторник, 12 мая. В МЧС об опасной находке сообщили полицейские. Они же охраняли емкость до прибытия пожарной-спасательного подразделения.

- На место выехали сотрудники службы радиационной и химической защиты Специализированной пожарно-спасательной части, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Ртуть изъяли. Затем доставили в специализированную организацию, чтобы утилизировать.

Вес изъятого металла оказался 29 килограммов. Все вещество находилось в емкости, по земле оно не разлилось.

В МЧС напоминают, что вдыхание паров ртути опасно для человека. При больших концентрациях может привести к смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU