Брянские дорожники начали приводить в порядок городские улицы

12 Май 2020 2020-05-12T17:57:51+03:00

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Брянские улицы решили привести в порядок. Как сообщили в дорожном управлении города, сейчас на улицах косят траву, убирают песок и мусор.

- С начала сезона покос травы ведется в ежедневном режиме, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Ее убирают на обочинах дорог, разделительных полосах, скверах, парках, общественных территориях. Коммунальщики уже побывали на проспектах Ленина, Станке Димитрова, Московском, улицах Красноармейской, Крахмалева, Красный Маяк, Димитрова, Комсомольской, Флотской и ряде других. С начала сезона в Брянске траву скосили на площади около 415 тысяч квадратных метров.

70 единиц техники моют дороги, чистят ливневки, грейдируют обочины дорог. С начала мая с улиц вывезли две тысячи тонн мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU