12 Май 2020 2020-05-12T17:27:58+03:00

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В Брянской области обнаружили 39 поддельных банкнот. Их выявили за первые три месяца этого года, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Среди подделок безусловным лидером являются банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Их выявили 29 штук.

Продолжают подделывать тысячерублевые купюры и банкноты в две тысячи.

Кроме того, в Брянской области нашли две поддельные банкноты по 100 долларов США.

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ИСТОЧНИК KP.RU