В Брянской области обнаружили 39 поддельных банкнот
Самой популярной стала пятитысячная купюра
Среди подделок безусловным лидером являются банкноты номиналом 5 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области обнаружили 39 поддельных банкнот. Их выявили за первые три месяца этого года, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.
Среди подделок безусловным лидером являются банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Их выявили 29 штук.
Продолжают подделывать тысячерублевые купюры и банкноты в две тысячи.
Кроме того, в Брянской области нашли две поддельные банкноты по 100 долларов США.
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ИСТОЧНИК KP.RU