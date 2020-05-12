Пьяный житель Брасовского района угнал у приятеля иномарку
37-летнего жителя Брасовского района подозревают в угоне автомобиля. О пропаже «Форда Фокус» сообщил в полицию его владелец. Накануне в компании друзей он отмечал завершившийся ремонт иномарки. На пару часов он задремал. А когда проснулся — машины и след простыл.
Меньше чем через два часа полицейские нашли пропавший автомобиль, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Оказалось, один из участников застолья решил навестить приятельницу из поселка Красное. Его не смутило то, что он был пьян и у него не было водительских прав.
На горе-водителя составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU