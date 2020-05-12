В Советском районе Брянска 14 мая отключат воду

12 Май 2020 2020-05-12T16:07:17+03:00

13 мая воды не будет в Бежицком районе. Фото: Марина АНТОНОВА

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В Советском районе Брянска в четверг, 14 мая, отключат воду в некоторых домах на улицах Авиационной и Крахмалева. Плановые работы с 10.00 до 14.00 пройдут на водопроводной сети. Без воды останутся жители домов №6, №8, №10, №12а, №28 на Авиационной и №13 на Крахмалева, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, в среду, 13 мая, воду отключат на улицах Камозина, Орловской, 3-го Интернационала, Куйбышева, Ростовской и Харьковской. Плановые ремонтные работы пройдут на водозаборе «Киевский». Закончить их обещают к 13.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU