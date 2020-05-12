12 Май 2020 2020-05-12T14:58:10+03:00

Кроме того, большинство налоговых вопросов можно решить онлайн. Фото: Олеся КУВАТОВА

Документы можно будет оставить в специальном ящичке

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В Брянской области с 12 по 15 мая не будут принимать налоговые. Такие меры приняли с целью профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно оставить в специальном боксе для приема в тамбуре инспекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, большинство налоговых вопросов можно решить, воспользовавшись информацией и электронными сервисами сайта ФНС.

Задать вопросы можно на "горячей линиии" ФНС России - 8 (800) 222-22-22.

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ИСТОЧНИК KP.RU