В Брянской области с 12 по 15 мая не будут принимать налоговые
В Брянской области с 12 по 15 мая не будут принимать налоговые. Такие меры приняли с целью профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Налоговую и бухгалтерскую отчетность можно оставить в специальном боксе для приема в тамбуре инспекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, большинство налоговых вопросов можно решить, воспользовавшись информацией и электронными сервисами сайта ФНС.
Задать вопросы можно на "горячей линиии" ФНС России - 8 (800) 222-22-22.
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ИСТОЧНИК KP.RU