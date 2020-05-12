Жителя Брянска обвиняют в случайном убийстве приятеля

12 Май 2020 2020-05-12T14:15:28+03:00

Мужчина в темноте не узнал возвращавшегося за стол знакомого и ударил его ножом в голову и грудь. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, мужчина не узнал знакомого в темноте

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41-летнего жителя Володарского района обвиняют в случайном убийстве приятеля.

По версии следствия, 21 февраля вечером он выпивал вместе с приятелем. Мужчина в темноте не узнал возвращавшегося за стол знакомого и ударил его ножом в голову и грудь.

От полученных травм мужчина умер на месте.

Уголовное дело по существу рассмотрит Володарский районный суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU