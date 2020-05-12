В Брянске заметили очередь возле банка на площади Партизан

12 Май 2020 2020-05-12T13:09:14+03:00

По словам горожан, это единственное работающее отделение

Изменить размер текста: A A

В Брянске возле банка на площади Партизан образовалась гигантская очередь. Фото столпотворения выложили в соцсетях. По словам жителей, это единственное отделение в городе.

- Большинство- пожилые люди,у которых здесь вклады, - пишет автор снимка. - По прикидкам, стоять им здесь до конца дня. Представители многих банков напоминают, что большинство услуг в настоящее время доступно онлайн.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU