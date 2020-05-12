В Брянске заметили очередь возле банка на площади Партизан
По словам горожан, это единственное работающее отделение
Фото: vk.com, "Интерактивная карта. Брянск"
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В Брянске возле банка на площади Партизан образовалась гигантская очередь. Фото столпотворения выложили в соцсетях. По словам жителей, это единственное отделение в городе.
- Большинство- пожилые люди,у которых здесь вклады, - пишет автор снимка. - По прикидкам, стоять им здесь до конца дня. Представители многих банков напоминают, что большинство услуг в настоящее время доступно онлайн.
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ИСТОЧНИК KP.RU