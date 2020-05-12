В Брянске начнут рассматривать дело скандального блогера

12 Май 2020 2020-05-12T12:52:55+03:00

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В Брянске 12 мая будут рассматривать дело скандального блогера Александра Коломейцева. Его обвиняют в оскорблении представителя власти. Дело будут рассматривать в судебном участке Советского районного суда.

В это же время будут рассматривать дело приятеля блогера - Михаила Видулина. Его обвиняют в побоях. По версии следствия, одно преступление фигуранты совершили совместно. В сентябре прошлого года они избили человека, находясь в окрестностях железнодорожного вокзала в Навле. Это было сделано из хулиганских побуждений, по «надуманному поводу».

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ИСТОЧНИК KP.RU