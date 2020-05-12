2020-05-12T10:51:48+03:00
Общество

В Брянской области за день от коронавируса скончались 7 человек

Для региона это новый рекорд
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области за сутки от коронавируса скончались еще 7 человек. Общее число умерших на 12 мая составило 29 человек, сообщают в оперативном штабе.

Всего с регионе зарегистрировали 1753 случая COVID-19 . За 24 часа в лабораториях подтвердили диагноз еще у 75 человек. При этом выполнили 735 теста.

Растет и количество выздоровевших - 592 человека излечились от коронавируса. За день выписали из больниц 6 человек.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области с 12 по 15 мая не будут принимать налоговые
Жителя Брянска обвиняют в случайном убийстве приятеля
В Брянской области обновлен рекорд по числу умерших от коронавируса
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
В Брянске заметили очередь возле банка на площади Партизан
В Брянске начнут рассматривать дело скандального блогера
Трое постояльцев сельцовского дома-интерната скончались от коронавируса
ВТБ запускает дистанционное оформление пакета «Привилегия»
За сутки в Брянской области коронавирусом заболели еще 75 человека
В Брянской области за день от коронавируса скончались 7 человек
В брянском аэропорту заметили самолет-облетчик
В Брянске во время самоизоляции новую дорогу на Советской превратили в пешеходную аллею
ВТБ готов к внедрению новой программы поддержки предприятий, пострадавших от COVID-19