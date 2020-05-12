В Брянской области за день от коронавируса скончались 7 человек

12 Май 2020 2020-05-12T10:51:48+03:00

Для региона это новый рекорд

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В Брянской области за сутки от коронавируса скончались еще 7 человек. Общее число умерших на 12 мая составило 29 человек, сообщают в оперативном штабе.

Всего с регионе зарегистрировали 1753 случая COVID-19 . За 24 часа в лабораториях подтвердили диагноз еще у 75 человек. При этом выполнили 735 теста.

Растет и количество выздоровевших - 592 человека излечились от коронавируса. За день выписали из больниц 6 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU