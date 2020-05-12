2020-05-12T09:47:33+03:00
Общество

В Брянске во время самоизоляции новую дорогу на Советской превратили в пешеходную аллею

Дети катаются на велосипедах и самокатах
Марина АНТОНОВА
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Фото: кадр из видео "Типичный Брянск".Фото: кадр из видео "Типичный Брянск".
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В Брянске новую дорогу на улице Советской превратили в пешеходную аллею на время самоизоляции. Полицейские здесь не ходят, места достаточно, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Поэтому местные жители прогуливаются по будущей проезжей части, а дети катаются на велосипедах и самокатах.

Видеозапись, сделанную на Советской вечером в понедельник, 11 мая, опубликовали в социальных сетях.

Пользователи отметили, что в Брянске не хватает мест для прогулок. В Советском районе гулять можно только на Кургане Бессмертия, где летом яблоку негде упасть. Или в парке Толстого - там места еще меньше. Все парки ориентированы на зарабатывание денег со множеством аттракционов. А вот просто погулять горожанам негде.

Даже в новом микрорайоне на территории старого аэропорта задумали построить вместо пешеходного бульвара агропромышленный рынок.

Новая дорога на улице Советской в Брянске во время самоизоляции.Видео: "Типичный Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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