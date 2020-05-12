12 Май 2020 2020-05-12T09:01:06+03:00

Ему был 81 год

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В Брянске от коронавируса умер писатель Эдуард Киреев. Об этом сообщили в Брянской областной общественной писательской организации.

Эдуард Павлович умер в областной больнице 10 мая в 8.30 утра. Ему шел 82-й год.

Эдуард Киреев родился в 1938 году в Брянске в многодетной семье. Не закончив школы, он работал на стройках, потом поехал поднимать целину. В 1961 году вернулся в родной город и поступил на Брянский завод полупроводниковых приборов. С 1966 по 1969 годы трудился в одной из воинских частей Группы советских войск в Германии. После вернулся на брянский завод.

С 1990 до выхода на пенсию в 1999 году работал в кооперативе художником-оформителем, слесарем-сборщиком в цехе товаров народного потребления на БМЗ.

Первые стихи Эдуарда Павловича были опубликованы в 2003 году. С 2004-го начал писать прозу. С 2014 года - член Международного союза писателей и мастеров искусств, с 2016-го - Союза Писателей России.

Коллеги выражают соболезнования родным и близким Эдуарда Киреева.

ФотО: Брянская областная писательская организация.

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ИСТОЧНИК KP.RU