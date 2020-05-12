Брянский губернатор Александр Богомаз: "Малый бизнес восстановим за два-три месяца"

12 Май 2020 2020-05-12T08:31:08+03:00

Глава региона расскзаал о выходе из режима самоизоляции

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Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что малый бизнес в регионе планируется восстановить за два-три месяца. В эфире телеканала "Россия 24" глава региона расскзаал о первом снятии ограничений после самоизоляции.

- Мы потеряем часть темпов, которые были набраны, - отметил Александр Богомаз. - Когда работают основные сектора экономики, это промышленность и сельское хозяйство, а они занимают порядка 90-95 процентов всей экономики, тогда и работает малый бизнес.

В середине мая Брянская область снимает первые ограничения после самоизоляции. 8 мая разрешили работать парикмахерам и мастерским. Через неделю могут открыть маленькие магазины.

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ИСТОЧНИК KP.RU