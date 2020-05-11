В Бежицком районе Брянска 12 и 13 мая отключат воду

11 Май 2020 2020-05-11T20:20:24+03:00

Водоснабжение будет ограничено два дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии объяснили это плановым ремонтом

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В Бежицком районе Брянска ограничат водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Во вторник, 12 мая, воду отключат у жителей поселка Антоновка. Здесь с 9.00 до 18.00 будут проходить плановые ремонтные работы на водопроводной сети.

А в среду, 13 мая, работы будут идти на водозаборе «Киевский». С 9.30 до 13.00 воду отключат на шести улицах: Камозина, Орловской, 3-го Интернационала, Куйбышева, Ростовской, Харьковской.

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ИСТОЧНИК KP.RU