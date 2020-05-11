Под Трубчевском мотоциклист на полном ходу упал на дорогу

11 Май 2020 2020-05-11T16:52:13+03:00

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В Трубчевском районе в ДТП попал водитель мотоцикла. Авария произошла около восьми вечера в воскресенье, 10 мая, неподалеку от деревни Ильино.

По предварительной информации областной ГИБДД, 47-летний водитель мотоцикла «МотоЛэнд» ехал со стороны Трубчевска. Он не справился с управлением и упал с транспортного средства на грунтовую дорогу.

- С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» мужчину положили в больницу, - рассказали в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU