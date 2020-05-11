2020-05-11T12:25:43+03:00
Общество

В Брянской области провели 22767 тестов на коронавирус

За сутки выполнили больше 1200 исследований
Ольга УМАРОВА
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Опасный диагноз подтвердился в 73 случаях.Опасный диагноз подтвердился в 73 случаях.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За последние сутки на Брянщине сделали 1229 тестов на коронавирусную инфекцию. Таковы данные регионального оперштаба на утро 11 мая.

Опасный диагноз подтвердился в 73 случаях. Всего с начала пандемии на Брянщине провели 22767 исследований на COVID-19.

На данный момент коронавирусом в Брянской области болеют около 1700 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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