Трех брянцев осудят за похищение человека

11 Май 2020 2020-05-11T10:54:22+03:00

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В Климовском районе будут судить трех земляков, которые похитили человека с целью выкупа. Фигуранты дела – два жителя Новозыбкова 23-х лет и 28-летний житель Злынки. По версии следствия, в мае прошлого года двое из них похитили жителя Климова.

Потерпевшего похитили в Брянске, после чего возили в машине по территории Новозыбкова Злынки, Клинцов и Климова. Все это время злоумышленники (вместе с третьим обвиняемым) требовали у своего пленника и его семьи больше 900 тысяч рублей.

В итоге преступники получили 575 тысяч рублей. Но потерпевшие успели обратиться в полицию и передали 50 тысяч рублей под контролем оперативных сотрудников УФСБ и УМВД.

Так похитителей смогли задержать.

- Следователи установили обстоятельства совершенных преступлений и собрали доказательства преступной деятельности обвиняемых, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Уголовное дело направили в Климовский районный суд для рассмотрения по существу

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ИСТОЧНИК KP.RU