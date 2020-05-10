Жители Брянска сообщили об очередной травле собак

10 Май 2020 2020-05-10T17:08:02+03:00

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По Брянску снова «прошлись» догхантеры. Сообщение о массовом отравлении бродячих собак вместе с фото появилось в соцсетях.

По словам активистов, мертвых животных нашли на въезде в Бежицкий район. Неподалеку находится «Линия» и «Макдоналдс».

- Травили всех , в том числе и стерилизованных собак с бирками, - пишут зоозащитники. - Так "чистильщики" готовили город к 9 Мая?!

В комментариях пользователи советуют обратиться в правоохранительные органы. Многие сходятся во мнении, что ситуация не изменится, пока от властей не последует конкретных мер по контролю и содержанию бездомных животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU