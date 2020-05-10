В Брянске массово исполнили главную песню Победы

10 Май 2020 2020-05-10T11:10:19+03:00

Песня доносилась с балконов и из распахнутых окон. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Горожане выступили на балконах своих домов

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В субботу, 9 мая, жители Брянска присоединились ко всероссийской акции и массово исполнили песню «День Победы». Знаменитую композицию Давида Тухманова горожане пели на балконах своих домов.

Акция стартовала в 19.00, сразу после прямой трансляции минуты молчания. Во время исполнения песни многие жители Брянска держали в руках фотографии и портреты своих героев.

- Всероссийскую акцию поддержали музыканты и творческие коллективы по всей стране, — рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. – На бульваре Гагарина «День Победы» исполнил ансамбль народной музыки «Ватага» Брянской областной филармонии. Вместе с творческим коллективом и жителями окрестных домов главную песню Победы спела и руководитель филармонии, депутат Брянского горсовета Галина Основина.

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ИСТОЧНИК KP.RU