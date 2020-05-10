В Брянске массово исполнили главную песню Победы
В субботу, 9 мая, жители Брянска присоединились ко всероссийской акции и массово исполнили песню «День Победы». Знаменитую композицию Давида Тухманова горожане пели на балконах своих домов.
Акция стартовала в 19.00, сразу после прямой трансляции минуты молчания. Во время исполнения песни многие жители Брянска держали в руках фотографии и портреты своих героев.
- Всероссийскую акцию поддержали музыканты и творческие коллективы по всей стране, — рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации. – На бульваре Гагарина «День Победы» исполнил ансамбль народной музыки «Ватага» Брянской областной филармонии. Вместе с творческим коллективом и жителями окрестных домов главную песню Победы спела и руководитель филармонии, депутат Брянского горсовета Галина Основина.
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ИСТОЧНИК KP.RU