2020-05-09T21:55:22+03:00
75 лет Великой Победы

Под окнами ветеранов в Брянске высадили «Палисадники Победы»

Акция приурочена к 9 Мая
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Во дворы многоэтажек, где проживают брянские ветераны, привезли цветущие растения. Акцию назвали «Палисадники Победы», а поучаствовали в ней глава Брянска Марина Дбар и местные депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе брянского горсовета.

Так, например, в Володарском районе клумбы в форме пятиконечных звезд разбили на улицах Пушкина и Красной Гвардии. Теперь яркие бегонии радуют Анну Крылову, Лидию Сливинскую и Анну Славную. Эти участницы войны видели все тяготы страшного лихолетья, знают цену счастью мирной жизни и простых житейских радостей.

В Бежице аналогичные клумбы устроили под окнами у 97-летней Марии Васильевны Голубевой. Она всю войну прослужила в госпитале.

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.

Несколько новых цветников появились и в шести дворах Советского района. Здесь высадили цветами памятную дату. Работы провели депутаты совместно добровольцами.

- Вы спасли нашу Родину от фашизма, - сказала Марина Дбар, обращаясь к ветеранам. - На фронтах войны, в партизанских отрядах и самоотверженной работой в тылу вы приближали Великую Победу, не жалея своих сил, здоровья и жизни. Спасибо Вам за мирное небо, возможность жить в нашей свободной стране, растить и воспитывать детей.

Полный перечень «Палисадников Победы» доступен по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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